На жаль, 10 серпня місцева влада повідомила про ще одну жертву ворожого вогню по звичайній зупинці громадського транспорту – у лікарні помер чоловік. Таким чином, кількість загиблих унаслідок російського кривавого обстрілу міста 29 липня загалом зросла до 8.

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Кількість загиблих унаслідок обстрілу зупинки громадського транспорту Миколаєва знову зросла

Міський голова Миколаєва Олександр Сєнкевич ввечері 10 серпня повідомив, що кількість жертв унаслідок обстрілу росіянами 29 липня зупинки громадського транспорту у Корабельному районі міста, на жаль, збільшилась.

У понеділок (8 серпня – ред. 24 канал) у лікарні помер чоловік 1964 року народження. Йому зробили кілька операцій, але поранення, які він отримав, були несумісні з життям,

– розповів посадовець.

Сєнкевич констатував, що загалом унаслідок російського обстрілу 29 липня у Миколаєві загинуло 8 осіб.

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Корабельний район міста росіяни згодом обстріляли знову

Після цинічного удару по звичайній зупинці громадського транспорту, окупанти 5 серпня вгатили по Корабельному району міста знову. Тоді поранення отримали 22 людини. Один чоловік 1980-го року народження, за інформацією з Офісу Президента, загинув.

Унаслідок обстрілу постраждали приватні будинки та багатоповерхівки, площа ураження була дуже великою – спалахнули пожежі, зафіксували значні руйнування та потерпілих серед дітей. Зокрема, до реанімації у важкому стані госпіталізували 13-річного хлопчика, який просто стояв біля входу у церкву.

За попередніми даними, росіяни били по місту забороненими міжнародними конвенціями касетними боєприпасами. Унаслідок обстрілу пошкоджень зазнав 21 приватний будинок, у 5 багатоквартирних будинках повибивало вікна.

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