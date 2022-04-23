За сутки оккупанты 56 раз ударили по Харьковщине: двое погибших
23 апреля 2022 , 11:25Читати новину українською
Источник:телеграм Олега Синегубова
Российские оккупанты продолжают обстреливать гражданскую инфраструктуру Харьковщины. За сутки было 56 ударов.
Россияне били из реактивных систем залпового огня "Град" и "Смерч", из минометов, из артиллерии. Об этом рассказал глава Харьковской ОВ Олег Синегубов.
Важно В Харьковской области ВСУ осуществили успешное контрнаступление и освободили три поселка
В Харькове пострадали районы Алексеевки, Салтовки, Северной Салтовки, ХТЗ, центр. Горячей точкой остается Изюмское направление.
Есть пострадавшие
К сожалению, два человека погибли, еще 19 – пострадали. Украинские защитники продолжают удерживать оборонные рубежи.
Кроме того, нашим защитникам удалось совершить успешное контрнаступление. Уволили Безруки, Слатино, Прудянка Дергачевского направления.