За сутки в ООС украинские воины отразили 9 атак: уничтожили много техники и склад боеприпасов

Украинские защитники продолжают защищать Донбасс от оккупантов – на Донецком и Луганском направлениях военные ООС отразили 9 атак россиян за сутки.

Группировка Объединенных сил отразила 9 атак врага и нанесла весомые потери оккупантам – защитники уничтожили не только часть личного состава, но и ряд российской техники.

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За 20 апреля военные ООС ликвидировали зенитный ракетный комплекс, танк оккупантов и вражескую артиллерийскую систему. Также уничтожены 14 единиц бронетехники и склад россиян с боеприпасами.

Противовоздушная оборона ООС смогла сбить 1 крылатую ракету и 3 беспилотника "Орлан-10".

Украинские военнослужащие продолжают мужественно и героически сдерживать нашествие агрессора! Вместе к победе!

– написали в ООС.

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