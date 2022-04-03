За сутки работники ГСЧС в зоне ООС 65 раз выезжали на преодоление последствий боевых действий
Источник:ГСЧС Украины
В зоне ООС работники ГСЧС 65 раз выезжали на преодоление последствий боевых действий. Удалось ликвидировать 16 пожаров и спасти 4 человека.
Также в течение суток спасатели обнаружили 158 взрывоопасных предметов. Это произошло во время обследования открытых территорий, частных и многоквартирных жилых домов.
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Обследовали территорию на площади 2,21 гектара в следующих населенных пунктах:
- Сокол;
- Покровск;
- Петропавловка;
- Константиновка;
- Угледар;
- Богатырь;
- Северодонецк.
Также спасатели помогали населению. В частности, в Очеретино и Авдеевку привезли питьевую воду и разгрузили гуманитарную помощь. В Рубежном спасли человека, который оказался под завалами, и эвакуировали в безопасное место еще 4 человека.
Пресс-служба ГСЧС также сообщила, что в Бахмуте при обстреле от осколочного ранения погиб мужчина. В Красногоровке оккупанты разрушили жилой дом.
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