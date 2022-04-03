Також упродовж доби рятувальники виявили 158 вибухонебезпечних предметів. Це сталося під час обстеження відкритих територій, приватних та багатоквартирних житлових будинків.

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Загалом обстежили територію на площі 2,21 гектара у таких населених пунктах:

Сокіл;

Покровськ;

Петропавлівка;

Костянтинівка;

Вугледар;

Богатир;

Сіверодонецьк.

Також рятувальники допомагали населенню. Зокрема, в Очеретино та Авдіївці привезли питну воду й розвантажили гуманітарну допомогу. У Рубіжному врятували людину, яка опинилася під завалами, та евакуювали у безпечне місце ще 4 людей.

Пресслужба ДСНС також повідомила, що у Бахмуті під час обстрілу від осколкового поранення загинув чоловік. У Красногорівці окупанти зруйнували житловий будинок.

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