За сутки россияне обстреляли Харьковщину 23 раза: погибли 3 человека, еще более 30 травмированы

Оккупанты продолжают обстреливать украинские города. Только за минувшие сутки в Харьковской области российские оккупационные войска нанесли 23 обстрела и один ракетный удар.

В частности, больше всего обстреливать из артиллерии, минометов и реактивных систем залпового огня. Об этом рассказал глава Харьковской ОВА Олег Синегубов.

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Оккупанты обстреливают Харьковщину

Какие населенные пункты обстреляли? От артобстрелов в Харьковской области пострадали:

Харьков – районы Северной Салтовки, Алексеевки, центр города и ХТЗ,

поселок Пятихатки и город Дергачи.

Всего за сутки в результате обстрелов оккупантов ранены более 30 человек, из них – 4 детей. Погибли не менее 3 гражданских.

Глава Харьковской ОВА рассказал, что сейчас в усиленном режиме работают медики экстренной помощи, врачи и наши спасатели.

"К сожалению, при разминировании российских кассетных боеприпасов под Харьковом взорвались 3 саперов, 4 получили ранения", – сказал Синегубов.

Враг не может подойти к Харькову

По словам Синегубова, враг не может подступиться к Харькову, наши ВСУ крепко удерживают позиции, а по некоторым направлениям продвигаются вперед.

Поэтому россияне прибегают к позорным обстрелам жилых кварталов... Обращаюсь к жителям Харькова – без необходимости не находитесь на улицах. Особенно во время праздников подумайте об ограничении пребывания людей в одном месте,

– добавил он.

Кстати, в горсовете Харькова отметили, что украинская армия подготовлена и держит оборону города. В то же время городские и областные власти полностью контролируют Харьков. Добавим, что с начала войны оккупанты разрушили более 2 тысяч домов Харькова.

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