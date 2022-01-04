За сутки в Украине более 1700 человек инфицировались коронавирусом, 135 умерли

4 января 2022 , 08:16
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Источник:

Минздрав

По состоянию на 4 января, в течение суток в Украине заболели коронавирусом 1 746 человек, в том числе 87 детей и 21 медработник.

Статистика распространения COVID-19

В больницы госпитализировали 970 пациентов с осложненным течением коронавируса. От осложнений недуга, к сожалению, скончались 135 пациентов.

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Количество тестирований

За сутки лаборатории провели всего 25 762 теста на коронавирус.

  • методом ПЦР – 11 633;
  • методом ИФА – 1340;
  • экспресс-тесты на антиген к SARS-CoV-2 – 12 789.

Количество заболеваний в регионах за сутки:

  • Киев – 364;
  • Винницкая область – 64;
  • Волынская область – 26;
  • Днепропетровская область – 108;
  • Донецкая область – 124;
  • Житомирская область – 17;
  • Закарпатская область – 51;
  • Запорожская область – 17;
  • Ивано-Франковская область – 34;
  • Киевская область – 108;
  • Кировоградская область – 43;
  • Луганская область – 28;
  • Львовская область – 85;
  • Николаевская область – 20;
  • Одесская область – 83;
  • Полтавская область – 129;
  • Ровенская область – 33;
  • Сумская область – 37;
  • Тернопольская область – 46;
  • Харьковская область – 141;
  • Херсонская область – 16;
  • Хмельницкая область – 8;
  • Черкасская область – 85;
  • Черновицкая область – 61;
  • Черниговская область – 18.

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и Севастополя отсутствуют.

Общая статистика коронавируса

С начала пандемии СOVID-19 в Украине зарегистрировали 3 678 088 случаев заболевания. По состоянию на 4 января поправилось – 3 483 354 человека.

От осложнений коронавирусной болезни, к сожалению, скончались 96 436 человек.

По данным Минздрава, украинские лаборатории провели за все время пандемии 16 835 647 ПЦР-тестов.

Недельная статистика смертей от COVID-19 / Инфографика 24 канала

Автор: Анастасія Лукашевська