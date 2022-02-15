За сутки в Украине – почти 30 тысяч новых больных коронавирусом

За предыдущие сутки, 14 февраля, в Украине обнаружили 29 724 новых больных коронавирусом. Среди них 2 393 детей и 884 медработника.

Суточная статистика

За это время в больницы госпитализировали 1 889 пациентов с коронавирусом или имеющимися признаками болезни. К сожалению, еще 305 больных – умерли.

Обратите внимание Валентинки от Минздрава, COVID или аллергия: новости о коронавирусе 14 февраля

В то же время за минувшие сутки выздоровело 23 235 человек.

Количество заболеваний в регионах за сутки:

Киев – 4584 ;

Винницкая область – 724;

Волынская область – 1179;

Днепропетровская область – 2446;

Донецкая область – 1458 ;

Житомирская область – 626;

Закарпатская область – 472 ;

Запорожская область – 1340 ;

Ивано-Франковская область – 317;

Киевская область – 1228;

Кировоградская область – 432;

Луганская область – 772 ;

Львовская область – 999;

Николаевская область – 954;

Одесская область – 3315;

Полтавская область – 1375;

Ровненская область – 794;

Сумская область – 794 ;

Тернопольская область – 344;

Харьковская область – 1354;

Херсонская область – 475;

Хмельницкая область – 679 ;

Черкасская область – 1192 ;

Черновицкая область – 648;

Черниговская область – 1223.

За минувшие сутки выросли темпы тестирований, так удалось сделать 111 624 тестов на выявление коронавируса различными методами.

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

Общая картина заболеваемости в Украине

По состоянию на утро 15 февраля в Украине обнаружили всего 4 572 417 случаев заражения коронавирусом. Уже выздоровели – 3 811 630 пациентов, однако 103 255, к сожалению, не смогли преодолеть болезнь.

за все время пандемии в Украине провели 19 113 493 тестирований на коронавирус для диагностики болезни.

Смертность от коронавируса в мире за последнюю неделю / инфографика 24 канала