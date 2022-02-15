За сутки в Украине – почти 30 тысяч новых больных коронавирусом

15 февраля 2022 , 08:14
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Источник:

Минздрав

За предыдущие сутки, 14 февраля, в Украине обнаружили 29 724 новых больных коронавирусом. Среди них 2 393 детей и 884 медработника.

Суточная статистика

За это время в больницы госпитализировали 1 889 пациентов с коронавирусом или имеющимися признаками болезни. К сожалению, еще 305 больных – умерли.

Обратите внимание Валентинки от Минздрава, COVID или аллергия: новости о коронавирусе 14 февраля

В то же время за минувшие сутки выздоровело 23 235 человек.

Обратите внимание! За минувшие сутки выросли темпы тестирований, так удалось сделать 111 624 тестов на выявление коронавируса различными методами.

Количество заболеваний в регионах за сутки:

  • Киев – 4584 ;
  • Винницкая область – 724;
  • Волынская область – 1179;
  • Днепропетровская область – 2446;
  • Донецкая область – 1458 ;
  • Житомирская область – 626;
  • Закарпатская область – 472 ;
  • Запорожская область – 1340 ;
  • Ивано-Франковская область – 317;
  • Киевская область – 1228;
  • Кировоградская область – 432;
  • Луганская область – 772 ;
  • Львовская область – 999;
  • Николаевская область – 954;
  • Одесская область – 3315;
  • Полтавская область – 1375;
  • Ровненская область – 794;
  • Сумская область – 794 ;
  • Тернопольская область – 344;
  • Харьковская область – 1354;
  • Херсонская область – 475;
  • Хмельницкая область – 679 ;
  • Черкасская область – 1192 ;
  • Черновицкая область – 648;
  • Черниговская область – 1223.

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

Общая картина заболеваемости в Украине

По состоянию на утро 15 февраля в Украине обнаружили всего 4 572 417 случаев заражения коронавирусом. Уже выздоровели – 3 811 630 пациентов, однако 103 255, к сожалению, не смогли преодолеть болезнь.

Обратите внимание: за все время пандемии в Украине провели 19 113 493 тестирований на коронавирус для диагностики болезни.

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Автор: Аліна Оліховська