За сутки в Украине – почти 30 тысяч новых больных коронавирусом
Источник:Минздрав
За предыдущие сутки, 14 февраля, в Украине обнаружили 29 724 новых больных коронавирусом. Среди них 2 393 детей и 884 медработника.
Суточная статистика
За это время в больницы госпитализировали 1 889 пациентов с коронавирусом или имеющимися признаками болезни. К сожалению, еще 305 больных – умерли.
Обратите внимание Валентинки от Минздрава, COVID или аллергия: новости о коронавирусе 14 февраля
В то же время за минувшие сутки выздоровело 23 235 человек.Обратите внимание! За минувшие сутки выросли темпы тестирований, так удалось сделать 111 624 тестов на выявление коронавируса различными методами.
Количество заболеваний в регионах за сутки:
- Киев – 4584 ;
- Винницкая область – 724;
- Волынская область – 1179;
- Днепропетровская область – 2446;
- Донецкая область – 1458 ;
- Житомирская область – 626;
- Закарпатская область – 472 ;
- Запорожская область – 1340 ;
- Ивано-Франковская область – 317;
- Киевская область – 1228;
- Кировоградская область – 432;
- Луганская область – 772 ;
- Львовская область – 999;
- Николаевская область – 954;
- Одесская область – 3315;
- Полтавская область – 1375;
- Ровненская область – 794;
- Сумская область – 794 ;
- Тернопольская область – 344;
- Харьковская область – 1354;
- Херсонская область – 475;
- Хмельницкая область – 679 ;
- Черкасская область – 1192 ;
- Черновицкая область – 648;
- Черниговская область – 1223.
Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.
Общая картина заболеваемости в Украине
По состоянию на утро 15 февраля в Украине обнаружили всего 4 572 417 случаев заражения коронавирусом. Уже выздоровели – 3 811 630 пациентов, однако 103 255, к сожалению, не смогли преодолеть болезнь.Обратите внимание: за все время пандемии в Украине провели 19 113 493 тестирований на коронавирус для диагностики болезни.