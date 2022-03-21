За сутки украинские военные сбили 7 воздушных целей врага

Украинские защитники собственноручно закрывают небо над Украиной и делают это довольно успешно. Только за сутки подразделения Воздушных сил ВСУ сбили 7 воздушных целей врага.

По данным Генштаба, за прошедшие сутки, 20 марта, наши пилоты ликвидировали 1 самолет врага.

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Кроме того, подразделения Воздушных сил ВСУ сбили:

4 беспилотника,

2 крылатые ракеты.

Кроме того, бомбардировочная и штурмовая авиация наносила сокрушительные удары по скоплениям техники и живой силы противника.

Враг применяет меньше авиации

Как объяснили в Генштабе ВСУ, положения и характер действий сил обороны существенных изменений в течение последних суток не претерпели. Вооруженные Силы Украины и другие подразделения Сил обороны продолжают наносить удары по группировкам войск врага, который пытается удержать захваченные рубежи.

В то же время фиксируется снижение интенсивности применения противником пилотируемой авиации. С целью оценки эффективности результатов нанесенных ракетно-бомбовых ударов противник использовал оперативно-тактические беспилотные летательные аппараты,

– отметили в Генштабе ВСУ.

Заметим, что по состоянию на утро 19 марта ВСУ уничтожили 115 вражеских вертолетов.

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