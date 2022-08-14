За сутки воздушные силы ВСУ нанесли до 10 авиаударов по позициям оккупационных войск

Вчера ударная авиация Воздушных Сил ВСУ нанесла около 10 групповых авиаударов по позициям оккупационных войск по нескольким оперативным направлениям.

Благодаря действиям наших Воздушных сил оккупанты потеряли много живой силы и техники.

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Вчера у Воздушных сил был плодотворный день

За прошедшие сутки, 13 августа, под прикрытием истребительной авиации штурмовики Су-25 и бомбардировщики Су-24м нанесли сокрушительные удары по нескольким оперативным направлениям. В общей сложности наши воины нанесли до десяти групповых авиаударов по позициям оккупантов.

Потери оккупантов в результате сокрушительных ударов с неба

Всего в результате этих ударов оккупанты потеряли около 15 боевых бронированных машин и десятки своих военных. Наши воины били по разным опорным пунктам, танковым колоннам и скоплению врага.

Под прикрытием истребительной авиации, штурмовики Су-25 и бомбардировщики Су-24м нанесли удары по взводным и ротным опорным пунктам, танковым колоннам на марше, позициям реактивных систем залпового огня, переправам и скоплению живой силы и техники противника. Уничтожено около пятнадцати боевых бронированных машин врага и десятки рашистов!,

– говорится в сообщении.

Общие потери врага на фронте

Вчера на фронте наши воины ликвидировали около 150 оккупантов. Также на лом отправились 8 танков, 11 боевых бронированных машин, 2 артиллерийские системы, 1 вертолет и 3 единицы автомобильной техники и автоцистерн.

Заметим, что за прошедшие сутки наибольшие потери российская армия понесла на Донецком направлении.

От 24 февраля россия потеряла:

личного состава – 43 550 человек;

танков – 1864;

боевых бронированных машин – 4126;

артиллерийских систем – 980;

реактивных систем залпового огня – 261;

средств ПВО – 136;

самолетов – 233;

вертолетов – 194;

беспилотников оперативно-тактического уровня – 784;

крылатых ракет – 187;

кораблей и катеров – 15;

автомобильной техники и автоцистерн – 3039;

специальной техники – 91.

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