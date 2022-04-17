За сутки враг нанес удар 5 крылатыми ракетами по Николаевщине, – ОК "Юг"

Российские оккупанты продолжают коварно накрывать мирные населенные пункты Николаевской области артиллерийским огнем и ракетами.

Эту информацию обнародовали в Оперативном командовании "Юг" состоянием на вечер 16 апреля.

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В течение суток по Николаевщине противник нанес ракетный удар пятью крылатыми ракетами и системами залпового огня,

– сообщили наши воины.

К слову, в результате воздушных атак захватчиков повреждена инфраструктура, но потерь нет.

Опасность с Черного моря

Указывается также, что корабельная группировка противника в Черном море системно производит выявление надводной обстановки и разведку.

Вероятность ракетных ударов сохраняется на достаточно высоком уровне. Граждан призвали не пренебрегать предупреждениями об опасности.

Потери захватчиков на Юге

За последние 24 часа российские оккупанты на южных рубежах нашей обороны потеряли 36 единиц личного состава и 13 единиц техники, среди которых: