За сутки враг потерял 3 самолета, 3 вертолета и колонну бронированной техники.

Российские оккупанты продолжают нести потери от ударов авиации и ЗРВ Воздушных Сил. Враг понес новые серьезные потери.

Согласно информации Командования Воздушных Сил ВСУ, за сутки россияне потеряли 3 самолета и 2 вертолета. Потерпела крах и колонна бронированной техники оккупантов.

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Экипажи боевых самолетов Су-24 и Су-25 2 марта осуществляли авиационную поддержку подразделений Сухопутных войск Вооруженных Сил Украины. Уничтожали колонны военной техники и живой силы россиян в следующих областях:

Киевской;

Сумской;

Черниговский;

Харьковской.

В течение суток 3 самолета и 2 вертолета оккупантов удалось уничтожить зенитными ракетными подразделениями. Верьте в Вооруженные Силы Украины!

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