За сутки защитники на Востоке ликвидировали 150 оккупантов и еще полно вражеской техники

23 апреля 2022 , 21:00
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Оперативно-тактическая группировка "Восток"

За 23 апреля оперативно-тактическая группировка "Восток" уничтожила огромное количество российской силы. Украинские защитники ликвидировали до 150 россиян и более 20 единиц техники оккупантов.

В течение суток защитники героически защищали украинские земли и отбили 2 вражеских атаки. До сих пор продолжаются бои.

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Во время столкновений украинская группировка уничтожила:

  • До 150 оккупантов;
  • 2 танка;
  • 1 боевую машину;
  • 8 БТР;
  • 3 БМП;
  • 1 МЛТБ;
  • 3 АО;
  • 2 артсистемы;
  • 1 самолет и 1 беспилотник.

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Автор: Ярослава Прадід