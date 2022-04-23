За сутки защитники на Востоке ликвидировали 150 оккупантов и еще полно вражеской техники
23 апреля 2022 , 21:00Читати новину українською
За 23 апреля оперативно-тактическая группировка "Восток" уничтожила огромное количество российской силы. Украинские защитники ликвидировали до 150 россиян и более 20 единиц техники оккупантов.
В течение суток защитники героически защищали украинские земли и отбили 2 вражеских атаки. До сих пор продолжаются бои.
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Во время столкновений украинская группировка уничтожила:
- До 150 оккупантов;
- 2 танка;
- 1 боевую машину;
- 8 БТР;
- 3 БМП;
- 1 МЛТБ;
- 3 АО;
- 2 артсистемы;
- 1 самолет и 1 беспилотник.
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