За Тростянец продолжаются сильные бои, город держится из последних сил, – мэр

Тростянец в Сумской области держится уже из последних сил. Город до сих пор находится в полной оккупации, но за него ведутся бои.

В Тростянце оккупанты совершают настоящий террор. Однако городской голова говорит, что город надеется на освобождение. Об этом Юрий Бова написал 25 марта.

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Город держится!!! Из последних сил. За город идут бои и все мы делаем всё, чтобы его как можно быстрее освободили наши Вооруженные силы,

– рассказывает Бова.

Тростянец находится в оккупации уже месяц. В город сложно полноценно доставить лекарства, продукты, средства гигиены. Оккупанты уничтожили коммунальную инфраструктуру, почти все промышленные предприятия.

Но вера в победу все равно есть. "Надо выдержать! Надо единение и помощь каждого! Мы победим!" – отмечает городской голова.

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