У Тростянці окупанти чинять справжній терор. Однак міський голова каже, що місто має надію на звільнення. Про це Юрій Бова написав 25 березня.

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Місто тримається!!! З останніх сил. За місто ідуть бої і всі ми робимо все, щоб його якнайшвидше звільнили наші Збройні Сили,

– розповідає Бова.

Тростянець перебуває в окупації вже місяць. До міста важко повноцінно доставити ліки, продукти, засоби гігієни. Окупанти знищили комунальну інфраструктуру, майже всі промислові підприємства.

Але віра в перемогу однаково є. "Треба витримати! Треба єднання і допомога кожного! Ми переможемо!" – наголошує міський голова.

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