За участие в митинге ОПЗЖ платят деньги: тарифы и фотодоказательства

Участников митингов, которые проводит "Оппозиционная платформа – за жизнь", вознаграждают финансово. Тариф составляет не менее 400 гривен. Так было и на акции протеста вблизи Верховной Рады 23 сентября.

Корреспондент издания Ян Доброносов снял на видео, как митингующим платят за поддержку оппозиционной политической силы.

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Проплаченный митинг ОПЗЖ

Пророссийская партия митинговала 23 сентября вблизи здания парламента. Выступали против якобы "политического преследования Виктора Медведчука", а также требовали не допустить повышения тарифов в стране.

Кроме того, группа людей с символикой ОПЗЖ стояла в Мариинском парке. Именно там "активистам" платили за их участие в мероприятии.

На обнародованных кадрах заметно, как мужчина достает из кармана своей куртки по 400 гривен и раздает их участникам. Возле него стоит девушка, которая записывает имена тех, кто получил деньги.

"Вот так, вот так это делается", – подтвердил и один из участников, показывая две купюры по 200 гривен в объектив камеры.

ОПЗЖ платит "активистам" за митинги: смотрите видео

Журналисты "Кий-Информ" также пришли на этот митинг. Они опрашивали людей, почему те собрались митинговать, каковы их требования. Большинство либо не знали, либо не желали общаться, были и такие, которые угрожали. Но самое интересное – некоторые активисты даже не отрицали, что пришли на акцию за деньги.

"Активисты" признались, что митингуют за деньги: смотрите видео

Другие акции возле Рады

Возле здания Верховной Рады 23 сентября прошли также акции SaveФОП и "Авто-Евро-Сила". Во время них произошли столкновения между митингующими и правоохранителями.