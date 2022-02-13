За украинцами, чей самолет посадили в Молдове, уже выехали автобусы

Уже в ближайшее время пассажиры авиакомпании SkyUp, самолёт которой вынужденно приземлился в аэропорту Кишенева, отправятся в Украину. За ними прибыли 4 автобуса.

МИД и посольство Украины в Молдове держат ситуацию на особом контроле. Украинские консулы находятся в аэропорту вместе с нашими гражданами.

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Представитель украинского МИД Олег Николенко подчеркнул, что для пассажиров организовали питание.

Сейчас готовится доставка украинцев в Киев наземным транспортом. Для этого в Кишенев уже прибыли четыре автобуса. В течение часа они отправятся в Украину. Держим ситуацию на особом контроле,

– написал Николенко.

Он добавил, что МИД также готов оказать максимальное содействие компании SkyUp, а также другим украинским авиаперевозчикам в решении проблемных вопросов, связанных с осуществлением их авиарейсов.

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