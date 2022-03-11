За успешную оборону: Зеленский присвоил звание бригадного генерала некоторым бойцам
11 марта 2022 , 00:26Читати новину українською
Владимир Зеленский 11 марта заявил о присвоении звания бригадного генерала нескольким украинским защитникам.
Об этом президент Украины сказал в новом обращении к украинцам, передает 24 канал.
Важно Я президент адекватной страны, – Зеленский записал новое обращение к украинцам
Так, звание бригадного генерала получили:
- Нечаев Олег Александрович – за успешную оборону Киевской области.
- Лещинский Владислав Вацлавович – за очень успешные действия против врага в Херсонской области.
- Гуцол Владимир Владимирович – за уничтожение воздушного десанта врага в Василькове.
- Демьянчик Григорий Петрович – за успешную организацию подготовки личного состава для наших военных подразделений.
Также Владимир Зеленский подписал указ о награждении орденами за личное мужество:
- 39 нацгвардейцев,
- 31 полицейского (девять посмертно),
- 14 пограничников (четырех посмертно),
- 23 работника Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.
10 марта президент подписал указы о присвоении звания Героя Украины тринадцати нашим защитникам.
Вечернее обращение Зеленского от 10 марта: смотрите видео
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