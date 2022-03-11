За успешную оборону: Зеленский присвоил звание бригадного генерала некоторым бойцам

11 марта 2022 , 00:26
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Владимир Зеленский 11 марта заявил о присвоении звания бригадного генерала нескольким украинским защитникам.

Об этом президент Украины сказал в новом обращении к украинцам, передает 24 канал.

Важно Я президент адекватной страны, – Зеленский записал новое обращение к украинцам

Так, звание бригадного генерала получили:

  • Нечаев Олег Александрович – за успешную оборону Киевской области.
  • Лещинский Владислав Вацлавович – за очень успешные действия против врага в Херсонской области.
  • Гуцол Владимир Владимирович – за уничтожение воздушного десанта врага в Василькове.
  • Демьянчик Григорий Петрович – за успешную организацию подготовки личного состава для наших военных подразделений.

Также Владимир Зеленский подписал указ о награждении орденами за личное мужество:

  • 39 нацгвардейцев,
  • 31 полицейского (девять посмертно),
  • 14 пограничников (четырех посмертно),
  • 23 работника Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

10 марта президент подписал указы о присвоении звания Героя Украины тринадцати нашим защитникам.

Вечернее обращение Зеленского от 10 марта: смотрите видео

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Автор: Альона Захарова