За вчера ВСУ совершили не менее 7 контратак, уничтожили танковую колонну противника

Вооруженные силы Украины активно продолжают отражать атаки врага. Кроме того, они осуществляют и контратаки.

Только за вчера, 7 марта, украинские защитники совершили 7 контратак. Об этом заявил советник главы Офиса Президента Алексей Арестович, сообщает 24 канал.

Обратите внимание Россия не хочет забирать свои трупы, они уже реально боятся, – Вениславский

ВСУ отбивают атаки и уничтожают противника

По его словам, ВСУ контролируют ситуацию – сбивают самолеты и крылатые ракеты противника. А также – не дают закрепиться на тех местах, на которых оккупанты хотят продвинуться.

За вчера (7 марта – 24 канал) ВСУ и другие военные формирования Сил обороны Украины осуществили не менее 7 контратак,

– подчеркнул Арестович.

Он заметил, что героически держится Мариуполь. 7 марта, украинские защитники уничтожили танковую колонну врага.

Держится зона ООС, где одно из воздушно-десантных подразделений ВСУ истребило колонну противника. В контратаку входит Харьков.

ВСУ и руководство Украины знают, что делают, – Арестович

"Наша армия очень хорошо знает, что она делает. Руководство страны прилагает очень много усилий для того, чтобы привлечь стране скорейшую военную, дипломатическую, экономическую и гуманитарную поддержку", – добавил он.

Оперативная информация спасает жизнь. Читайте наш телеграм, там мы сейчас самые быстрые. Круглосуточно!