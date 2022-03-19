За время боев Россия совершила более 1400 авианалетов и нанесла почти 300 ракетных ударов

Продолжаются 24 сутки решительного сопротивления Украины российским оккупантам. Враг продолжает палить с неба по территории нашего государства.

В Генштабе Вооруженных Сил Украины отчитались, сколько и какие удары с воздуха нанесла Россия за время полномасштабного вторжения. Оперативная информация по состоянию на 12:00 19 марта была обнародована на официальной странице в фейсбуке.

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Сколько ударов с воздуха по Украине нанесла Россия с 24 февраля

С начала боевых действий 24 февраля Россия атаковала Украину с воздуха:

нанеся 291 ракетный удар;

применив при этом 459 ракет наземного, морского и воздушного базирования.

Кроме того, отмечается, что враг совершил за это время 1 403 авиационных налета на территорию суверенной Украины.

К слову, противник продолжает наносить ракетно-бомбовые удары по объектам военной и гражданской инфраструктуры, используя, по заявлениям самой России, высокоточное оружие и неуправляемые авиационные бомбы.

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