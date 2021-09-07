За время депутатства 70-летняя мать "слуги" Клочко накупила недвижимости на более 14 миллионов
7 сентября 2021 , 14:07Читати новину українською
Источник:Bihus.Info
Мать нардепа от "Слуги народа" Андрея Клочко за годы депутатства своего сына смогла стать владелицей большого количества недвижимости и даже купила авто. При этом у самого нардепа имущества якобы нет.
По крайней мере об этом свидетельствуют данные его электронной декларации. Откуда у 70-летней матери нардепа 14,5 миллиона гривен на ценную недвижимость – неизвестно.
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Что приобрела мать нардепа Клочко
- В августе 2021-го мать нардепа купила сразу 2 квартиры (на 200 и на 68 квадратных метров) и нежилое помещение (4,5 квадратных метра) в столичном ЖК Ривьера. Недвижимость матери нардепа должна стоить около 9,5 миллиона гривен.
- В апреле 2021 года женщина купила дом на 150 квадратных метров под Броварами в селе Победа. По этому адресу расположен коттеджный городок Viva Village Town. На странице городка в фейсбуке дома чуть меньшей площади предлагают за 1,8 миллиона гривен.
- В 2020-м женщина стала владелицей 24 соток в Блиставице, что в 25 километрах от Киева. Участок расположен на территории закрытого коттеджного городка посреди леса, с собственным озером.
- Кроме того, в прошлом году женщина купила авто – Tesla Model X 2016 года выпуска. Цены и такие машины на вторичном рынке стартуют от 1,2 миллиона гривен.
Как Клочко комментирует ценные покупки матери
В комментарии журналистам нардеп говорил, что он якобы не финансировал покупку недвижимости матери и посоветовал обращаться непосредственно к ней.
Что известно об Андрее Клочко
- Клочко прошел в Раду по спискам "Слуги народа". Он возглавляет комитет по организации госвласти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства.
- До парламента он был частным предпринимателем с основным видом деятельности – торговля книгами в спецмагазинах.
- Жена до сих пор занимается предпринимательской деятельностью, в прошлом году женщина задекларировала более 3,3 миллиона доходов.