За время депутатства 70-летняя мать "слуги" Клочко накупила недвижимости на более 14 миллионов

Мать нардепа от "Слуги народа" Андрея Клочко за годы депутатства своего сына смогла стать владелицей большого количества недвижимости и даже купила авто. При этом у самого нардепа имущества якобы нет.

По крайней мере об этом свидетельствуют данные его электронной декларации. Откуда у 70-летней матери нардепа 14,5 миллиона гривен на ценную недвижимость – неизвестно.

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Что приобрела мать нардепа Клочко

В августе 2021-го мать нардепа купила сразу 2 квартиры (на 200 и на 68 квадратных метров) и нежилое помещение (4,5 квадратных метра) в столичном ЖК Ривьера. Недвижимость матери нардепа должна стоить около 9,5 миллиона гривен.

(4,5 квадратных метра) в столичном ЖК Ривьера. Недвижимость матери нардепа должна стоить около 9,5 миллиона гривен. В апреле 2021 года женщина купила дом на 150 квадратных метров под Броварами в селе Победа. По этому адресу расположен коттеджный городок Viva Village Town. На странице городка в фейсбуке дома чуть меньшей площади предлагают за 1,8 миллиона гривен.

на 150 квадратных метров под Броварами в селе Победа. По этому адресу расположен коттеджный городок Viva Village Town. На странице городка в фейсбуке дома чуть меньшей площади предлагают за 1,8 миллиона гривен. В 2020-м женщина стала владелицей 24 соток в Блиставице , что в 25 километрах от Киева. Участок расположен на территории закрытого коттеджного городка посреди леса, с собственным озером.

, что в 25 километрах от Киева. Участок расположен на территории закрытого коттеджного городка посреди леса, с собственным озером. Кроме того, в прошлом году женщина купила авто – Tesla Model X 2016 года выпуска. Цены и такие машины на вторичном рынке стартуют от 1,2 миллиона гривен.

Как Клочко комментирует ценные покупки матери

Информация о матери нардепа отсутствует во всех бизнес-реестрах.

В комментарии журналистам нардеп говорил, что он якобы не финансировал покупку недвижимости матери и посоветовал обращаться непосредственно к ней.

Что известно об Андрее Клочко