За время войны россияне разрушили 200 школ, 34 больницы и 1500 жилых домов

Министр обороны Украины Алексей Резников в социальной сети фейсбук опубликовал новое обращение по поводу нападения России на Украину.

По его словам, в течение 11 дней российские оккупанты разрушили больше 200 украинских школ, 34 больницы, свыше 1500 жилых домов.

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Кроме того, установлено, что российские солдаты убили 38 украинских детей и больше 70 ранили.

"В целом подтверждены данные о более чем 400 убитых и более чем 800 раненых гражданах. Эти данные точно неполные. Потому что враг устроил настоящий акт геноцида против Украины", – сообщил Алексей Резников.

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Публикация Министерства обороны Украины

За 11 дней российские оккупанты разрушили больше 200 украинских школ, 34 больницы, свыше 1500 жилых домов.

Уже установлено, что российские солдаты убили 38 украинских детей и больше 70 ранили. В целом подтверждены данные о более чем 400 убитых и более чем 800 раненых гражданах. Эти данные точно не полные. Потому что враг устроил настоящий акт геноцида против Украины.