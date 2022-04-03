За зверства в Киевской области: США и Германия пообещали новые санкции против России

Из-за военных преступлений, совершенных российскими оккупантами в Киевской области, США и Германия введут новые санкции против страны-агрессора. Их обещают ввести уже в ближайшие дни.

Кроме новых санкций, США обещают помочь привлечь к ответственности каждого преступника, причастного к зверствам в Буче. Об этом заявил спикер Госдепа Нед Прайс.

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Санкции будут уже скоро

Представитель Госдепа подчеркнул, что США будут продолжать санкционное давление на Россию, на ее власть и приближенных к кремлевскому режиму олигархов.

Когда речь идет о наших санкциях, мы всегда говорили, что мы будем продолжать оказывать давление на президента Путина, на Кремль, на всех, кто его окружает, включая олигархов и приближенных, которые предоставляют полномочия этой войне против Украины. Поэтому я подозреваю, что очень скоро вы увидите дополнительные действия,

– заявил Прайс.

Кроме того, он подчеркнул, что сейчас США собирают информацию о преступлениях россиян в Украине, чтобы помочь привлечь к ответственности всех, кто совершал эти преступления.

Как сообщает Интерфакс-Украина, канцлер Германии Олаф Шольц также заявил о том, что в ближайшее время Евросоюз введет новые санкции против России.

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