За 10 лет Украине найдут решение вступления в ЕС, – Меркель

Украина и Грузия имеют наибольшую европейскую перспективу, но Европе может потребоваться до 10 лет, чтобы принять решение относительно этих стран.

Об этом заявила канцлер Германии Ангела Меркель, передает "Грузия Online".

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Меркель попросили прокомментировать заявления главы МИД Германии Гайко Мааса о необходимости улучшения отношений с Москвой.

По ее словам, политика Германии в отношении Восточной Европы – это не новая инициатива. А Гайко Маас лишь подчеркнул то, что очень важны хорошие отношения с Россией – это сосед Евросоюза, но, с другой стороны, нам нужна четкая политика, как все должно сформироваться в отношении Восточной Европы.

Грузия, Азербайджан, Армения, но Грузия точно вместе с Украиной является страной, имеющей наибольшую европейскую перспективу. В течение ближайших 10 лет мы выделим те шаги, которые необходимо сделать в будущем,

– заверила Меркель.

Напомним, президент России Владимир Путин и канцлер Германии Ангела Меркель 18 августа провели переговоры в Берлине. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков рассказал, что Путин и Меркель обменялись мнениями относительно ситуации в Украине. Он добавил, что стороны также "говорили о перспективах продолжения газового транзита через территорию Украины". По словам пресс-секретаря Путина, лидеры России и Германии "не считают правильными попытки политизировать проект "Северный поток-2". Кроме этого, поднималась тема возможных санкций против компаний, участвующих в реализации "Северного потока-2".