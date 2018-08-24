За 10 років Україні знайдуть рішення вступу до ЄС, – Меркель

Україна та Грузія має найбільшу європейську перспективу, але Європі може знадобитися до 10 років, щоб прийняти рішення щодо цих країн.

Про це заявила канцлер Німеччини Ангела Меркель, передає "Грузия Online".

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Меркель попросили прокоментувати заяви глави МЗС Німеччини Гайко Мааса про необхідність покращення стосунків з Москвою.

За її словами, політика Німеччини стосовно Східної Європи – це не нова ініціатива. А Гайко Маас лише підкреслив те, що дуже важливі добрі відносини з Росією – це сусід Євросоюзу, але, з іншого боку, нам потрібна чітка політика, як все повинно сформуватися стосовно Східної Європи.

Грузія, Азербайджан, Вірменія, але Грузія точно разом з Україною є країною, що має найбільшу європейську перспективу. Протягом найближчих 10 років ми виділимо ті кроки, які необхідно зробити у майбутньому,

– запевнила Меркель.

Нагадаємо, президент Росії Володимир Путін і канцлер Німеччини Ангела Меркель 18 серпня провели переговори у Берліні. Прес-секретар президента РФ Дмитро Пєсков розповів, що Путін і Меркель обмінялися думками щодо ситуації в Україні. Він додав, що сторони також "говорили про перспективи продовження газового транзиту через територію України". За словами речника Путіна, лідери Росії та Німеччини "не вважають правильними спроби політизувати проект "Північний потік - 2". Окрім цього, піднімалася тема можливих санкцій проти компаній, що беруть участь в реалізації "Північного потоку-2".