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      Телеканал новостей 24 Криминал Новости криминала и ДТП
      ЗЕЛЕНСКИЙ В США СЕРГЕЙ КНЯЗЕВ ВИКТОР ЯНУКОВИЧ

      За 12 ножевых ранений солдата приговорили к тюрьме

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      12 ножевых ранений нанес солдат своему оппоненту в драке
      12 ножевых ранений нанес солдат своему оппоненту в драке / bbc.com

      Событие произошло в феврале на Полтавщине. Обвиняемый пырнул ножом свою жертву более десяти раз.

      5 лет в тюрьме проведет солдат-контрактник, который во время драки жестоко порезал своего оппонента. Как сообщает Военная прокуратура центрального региона, возле дискотеки между ребятами произошла драка. Во время нее солдат достал нож и начал наносить удары оппоненту.

      Читайте также: На территории воинской части в ДТП погиб контрактник

      Нападавший также возместит материальные и моральные убытки. Так, за лечение парня, получившего тяжелые ранения, больнице возместят 5000 гривен. Кроме того, потерпевший получит 100 тысяч гривен за моральный ущерб и 1400 гривен за материальный.

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      Теги: Новости Полтавы Криминал
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