За 12 ножевых ранений солдата приговорили к тюрьме

Событие произошло в феврале на Полтавщине. Обвиняемый пырнул ножом свою жертву более десяти раз.

5 лет в тюрьме проведет солдат-контрактник, который во время драки жестоко порезал своего оппонента. Как сообщает Военная прокуратура центрального региона, возле дискотеки между ребятами произошла драка. Во время нее солдат достал нож и начал наносить удары оппоненту.

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Нападавший также возместит материальные и моральные убытки. Так, за лечение парня, получившего тяжелые ранения, больнице возместят 5000 гривен. Кроме того, потерпевший получит 100 тысяч гривен за моральный ущерб и 1400 гривен за материальный.