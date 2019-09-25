За 12 ножових поранень солдата засудили до в’язниці

Подія сталася у лютому на Полтавщині. Обвинувачений штрикнув ножем свою жертву більше десятка разів.

5 років у в’язниці проведе солдат-контрактник, який під час бійки жорстоко порізав свого опонента. Як повідомляє Військова прокуратура центрального регіону, біля дискотеки між хлопцями сталася бійка. Під час неї солдат дістав ножа та почав встромляти його в опонента.

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Нападник також відшкодує матеріальні та моральні збитки. Так, за лікування важко пораненого хлопця лікарні відшкодують 5000 гривень. Окрім того, потерпілий отримає 100 000 гривень за моральну шкоду і 1400 гривень за матеріальну.