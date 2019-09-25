За 12 ножових поранень солдата засудили до в’язниці
Подія сталася у лютому на Полтавщині. Обвинувачений штрикнув ножем свою жертву більше десятка разів.
5 років у в’язниці проведе солдат-контрактник, який під час бійки жорстоко порізав свого опонента. Як повідомляє Військова прокуратура центрального регіону, біля дискотеки між хлопцями сталася бійка. Під час неї солдат дістав ножа та почав встромляти його в опонента.
Читайте також: На території військової частини у ДТП загинув контрактник
Нападник також відшкодує матеріальні та моральні збитки. Так, за лікування важко пораненого хлопця лікарні відшкодують 5000 гривень. Окрім того, потерпілий отримає 100 000 гривень за моральну шкоду і 1400 гривень за матеріальну.
Коментарі
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Вибір редакції
-
Спікер Палати представників оголосила про початок процедури імпічменту Трампасьогодні , 00:31
-
Україна у наднапруженому матчі поступилася Сербії у чвертьфіналі волейбольного Євро-201924 вересня , 23:51
-
Головні новини 24 вересня: відставки Князєва та Новака, зняття санкцій з Януковича24 вересня , 22:14
Коментарі