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      За 12 ножових поранень солдата засудили до в’язниці

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      12 ножових поранень завдав солдат своєму опоненту у бійці
      12 ножових поранень завдав солдат своєму опоненту у бійці / bbc.com

      Подія сталася у лютому на Полтавщині. Обвинувачений штрикнув ножем свою жертву більше десятка разів.

      5 років у в’язниці проведе солдат-контрактник, який під час бійки жорстоко порізав свого опонента. Як повідомляє Військова прокуратура центрального регіону, біля дискотеки між хлопцями сталася бійка. Під час неї солдат дістав ножа та почав встромляти його в опонента.

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      Нападник також відшкодує матеріальні та моральні збитки. Так, за лікування важко пораненого хлопця лікарні відшкодують 5000 гривень. Окрім того, потерпілий отримає 100 000 гривень за моральну шкоду і 1400 гривень за матеріальну.

      blog_ava
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      Теги: Кримінал Новини Полтави
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