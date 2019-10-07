За что могут привлечь к ответственности экс-генпрокурора Луценко

Заявления Юрия Луценко о компании Burisma, которые противоречат друг другу, лишний раз подтверждают циничную форму поведения политиканов. Манипулируя фактами, Луценко хотел удержаться в кресле генпрокурора.

Такое мнение 24 каналу высказал глава правления Центра прикладных политических исследований "Пента" Владимир Фесенко.

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Надо было выполнять установку Порошенко – Луценко открывал или закрывал уголовное дело. Сменилась власть, и возникло желание остаться на посту генпрокурора – Луценко начал подыгрывать американцам в деле конкурента Трампа – Джо Байдена. Как только стало очевидно, что он не останется генпрокурором, интересы поменялись,

– отмечает Фесенко.

Политолог подчеркивает: сейчас многие украинские политики попали в жернова американского конфликта. Потому что в США не просто предвыборная борьба, а острый конфликт между республиканцами и демократами. В него едва не втянули президента Владимира Зеленского.

Поедет или нет Луценко на слушания в Конгресс США, для него его действия и заявления – крах остатков репутации. Возвращения к бывшему Луценко не будет. Он останется, как циничный конъюнктурный политик из прошлого,

– считает эксперт.

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При этом, как отмечает Владимир Фесенко, есть сомнения, что Луценко удастся привлечь к уголовной ответственности. Эксперт отмечает: проблема в том, что некоторые правоохранительные органы начинают действовать по собственной логике. Особенно ГБР, руководитель которого Роман Труба находится под влиянием бывшего чиновника Януковича – Андрея Портнова. Впрочем Фесенко считает, что в поле зрения правоохранителей может появиться Луценко, как большая рыба из недавнего прошлого. Политолог не исключает, что тот сделал существенные нарушения, будучи генпрокурором.

Чтобы привлечь Луценко к ответственности, нужны серьезные обвинения. Что касается обвинений в покрывательстве игорного бизнеса, то, если Луценко и присутствует, то, как младший акционер, чтобы были дивиденды на жизнь. Но доказать это очень сложно,

– отмечает Владимир Фесенко.

Что известно о деле компании Burisma? Владельцем крупнейшей частной газодобывающей компании Украины Burisma является экс-регионал Николай Злочевский. Из-за незаконно полученных разрешений на добычу газа на экс-чиновника подали в розыск. С 2014 года сын Джо Байдена – Хантер находился в руководстве Burisma. Из-за последней ситуации недавно возник скандал. А причиной его стала жалоба одного из американских разведчиков о разговоре президента США Дональда Трампа с Владимиром Зеленским. Американские СМИ со ссылкой на эту жалобу утверждали, будто Трамп пообещал Зеленскому, что отношения между странами улучшатся, если Украина возобновит расследование по делу газовой компании Burisma. Джо Байден – главный соперник Трампа на предстоящих президентских выборах.



По утверждению американских СМИ, Юрий Луценко надеялся наладить связи с адвокатом Трампа – Руди Джулиани. Этому должен был помочь ход расследования деятельности Джо Байдена и его сына Хантера. После отставки Луценко заявил, что Хантер Байден не нарушал законов Украины.