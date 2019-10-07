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      За что могут привлечь к ответственности экс-генпрокурора Луценко

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      Луценко спровоцировал скандал в США
      Луценко спровоцировал скандал в США / GettyImages

      Заявления Юрия Луценко о компании Burisma, которые противоречат друг другу, лишний раз подтверждают циничную форму поведения политиканов. Манипулируя фактами, Луценко хотел удержаться в кресле генпрокурора.

      Такое мнение 24 каналу высказал глава правления Центра прикладных политических исследований "Пента" Владимир Фесенко.

      Читайте также: Луценко и кризис в США: о заявлениях экс-генпрокурора и влиянии на американские выборы

      Надо было выполнять установку Порошенко – Луценко открывал или закрывал уголовное дело. Сменилась власть, и возникло желание остаться на посту генпрокурора – Луценко начал подыгрывать американцам в деле конкурента Трампа – Джо Байдена. Как только стало очевидно, что он не останется генпрокурором, интересы поменялись,
      – отмечает Фесенко.

      Политолог подчеркивает: сейчас многие украинские политики попали в жернова американского конфликта. Потому что в США не просто предвыборная борьба, а острый конфликт между республиканцами и демократами. В него едва не втянули президента Владимира Зеленского.

      Поедет или нет Луценко на слушания в Конгресс США, для него его действия и заявления – крах остатков репутации. Возвращения к бывшему Луценко не будет. Он останется, как циничный конъюнктурный политик из прошлого,
      – считает эксперт.

      Читайте также: Дело Burisma: что известно об украинской компании, которая вызвала скандал в США

      При этом, как отмечает Владимир Фесенко, есть сомнения, что Луценко удастся привлечь к уголовной ответственности. Эксперт отмечает: проблема в том, что некоторые правоохранительные органы начинают действовать по собственной логике. Особенно ГБР, руководитель которого Роман Труба находится под влиянием бывшего чиновника Януковича – Андрея Портнова. Впрочем Фесенко считает, что в поле зрения правоохранителей может появиться Луценко, как большая рыба из недавнего прошлого. Политолог не исключает, что тот сделал существенные нарушения, будучи генпрокурором.

      Чтобы привлечь Луценко к ответственности, нужны серьезные обвинения. Что касается обвинений в покрывательстве игорного бизнеса, то, если Луценко и присутствует, то, как младший акционер, чтобы были дивиденды на жизнь. Но доказать это очень сложно,
      – отмечает Владимир Фесенко.

      Что известно о деле компании Burisma? Владельцем крупнейшей частной газодобывающей компании Украины Burisma является экс-регионал Николай Злочевский. Из-за незаконно полученных разрешений на добычу газа на экс-чиновника подали в розыск. С 2014 года сын Джо Байдена – Хантер находился в руководстве Burisma. Из-за последней ситуации недавно возник скандал. А причиной его стала жалоба одного из американских разведчиков о разговоре президента США Дональда Трампа с Владимиром Зеленским. Американские СМИ со ссылкой на эту жалобу утверждали, будто Трамп пообещал Зеленскому, что отношения между странами улучшатся, если Украина возобновит расследование по делу газовой компании Burisma. Джо Байден – главный соперник Трампа на предстоящих президентских выборах.

      По утверждению американских СМИ, Юрий Луценко надеялся наладить связи с адвокатом Трампа – Руди Джулиани. Этому должен был помочь ход расследования деятельности Джо Байдена и его сына Хантера. После отставки Луценко заявил, что Хантер Байден не нарушал законов Украины.

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      Автор: Инна Жолобович
      Теги: Новости Украины Новости политики Владимир Зеленский ГПУ Дональд Трамп Юрий Луценко Джозеф Байден
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