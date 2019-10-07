За що можуть притягнути до відповідальності ексгенпрокурора Луценка

Заяви Юрія Луценка щодо компанії Burisma, які суперечать одна одній, зайвий раз підтверджують цинічну форму поведінки політиканів. Маніпулюючи фактами, Луценко хотів утриматися в кріслі генпрокурора.

Таку думку 24 каналу висловив голова правління Центру прикладних політичних досліджень "Пента" Володимир Фесенко.

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Треба було виконувати установку Порошенка – Луценко відкривав або закривав кримінальну справу. Змінилася влада, і виникло бажання залишитися на посаді генпрокурора – Луценко почав підігравати американцям у справі конкурента Трампа – Джо Байдена. Як тільки стало очевидним, що він не залишиться генпрокурором, інтереси помінялися,

– зазначає Фесенко.

Політолог наголошує: зараз багато українських політиків потрапили в жорна американського конфлікту. Тому що в США не просто передвиборча боротьба, а гострий конфлікт між республіканцями і демократами. У нього ледь не втягнули президента Володимира Зеленського.

Поїде чи ні Луценко на слухання в Конгрес США – для нього його дії і заяви – крах залишків репутації. Повернення до колишнього Луценка не буде. Він залишиться, як цинічний кон'юнктурний політик з минулого,

– вважає експерт.

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При цьому, як зауважує Володимир Фесенко, є сумніви, що Луценка вдасться притягнути до кримінальної відповідальності. Експерт зазначає: проблема в тому, що деякі правоохоронні органи починають діяти за власною логікою. Особливо ДБР, керівник якого Роман Труба знаходиться під впливом колишнього чиновника Януковича – Андрія Портнова. Втім Фесенко вважає, що в полі зору правоохоронців може з'явитися Луценко, як велика риба з недавнього минулого. Політолог не виключає, що той зробив суттєві порушення, будучи генпрокурором.

Щоб притягнути Луценка до відповідальності, потрібні серйозні звинувачення. Що стосується звинувачень у покриванні грального бізнесу, то, якщо Луценко і присутній, то, як молодший акціонер, щоб були дивіденди на життя. Але довести це дуже складно,

– зазначає Володимир Фесенко.

Що відомо про справу компанії Burisma? Власником найбільшої приватної газовидобувної компанії України Burisma є ексрегіонал Микола Злочевський. Через незаконно отримані дозволи на видобуток газу на ексчиновника подали у розшук. З 2014 року син Джо Байдена – Хантер перебував у керівництві Burisma. Через останню ситуацію нещодавно виник скандал. А причиною його стала скарга одного з американських розвідників щодо розмови президента США Дональда Трампа з Володимиром Зеленським. Американські ЗМІ з посиланням на цю скаргу стверджували, буцімто Трамп пообіцяв Зеленському, що стосунки між країнами покращаться, якщо Україна поновить розслідування у справі газової компанії Burisma. Джо Байден – головний суперник Трампа на майбутніх президентських виборах.



За твердженням американських ЗМІ, Юрій Луценко сподівався налагодити зв’язки з адвокатом Трампа – Руді Джуліані. Цьому мав допомогти хід розслідування діяльності Джо Байдена і його сина Хантера. Після відставки Луценко заявив, що Хантер Байден не порушував законів України.