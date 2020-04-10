За "драконовские" цены на маски – штраф или заключение: предложения Верховной Рады

Комитет по вопросам правоохранительной деятельности рекомендовал парламенту принять законопроект, предусматривающий штрафы и лишение свободы за двойное завышение цен на средства индивидуальной защиты. Для этого Уголовный кодекс могут дополнить новой статьей.

Профильный комитет рекомендовал Верховной Раде принять за основу законопроект №3274-1 "О внесении изменений в некоторые законы об ответственности за нарушение законодательства о ценообразовании во время действия правового режима военного или чрезвычайного положения или режима чрезвычайной ситуации государственного уровня". Об этом информирует Интерфакс-Украина.

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Согласно законопроекту, во время военного положения, чрезвычайного положения или чрезвычайной ситуации в стране перепродажа средств защиты по цене вдвое большей государственной регулируемой будет караться штрафом или заключением.

Тем, кто решил нажиться на пандемии, это может стоить от 17 до 51 тысячи гривен. Более строгое наказание – ограничение свободы сроком до 3 лет или лишение свободы сроком до 3 лет с конфискацией имущества.

Если действия совершены повторно, по предварительному сговору лиц или служебным лицом с использованием служебного положения, либо в особо крупных размерах – то это будет наказываться лишением свободы от 3 до 7 лет с конфискацией имущества с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до двух лет или без такового.

Средства гражданской защиты:

изделия медицинского назначения;

лекарственные средства;

средства коллективной и индивидуальной защиты;

противопожарная техника;

аварийно-спасательная и другая спецтехника.

Обратите внимание! Киевское областное территориальное отделение АМКУ рассматривает дело против 18 крупнейших столичных сетей аптек за повышение цен на маски. Также проверяют 6 поставщиков и производителей средств защиты.



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