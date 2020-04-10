За "драконівські" ціни на маски – штраф або ув’язнення: пропозиції Верховної Ради

Комітет з питань правоохоронної діяльності рекомендував парламенту ухвалити законопроєкт, що передбачає штрафи та позбавлення волі за подвійне завищення цін на засоби індивідуального захисту. Для цього Кримінальний кодекс України можуть доповнити новою статтею.

Профільний комітет рекомендував Верховній Раді ухвалити за основу законопроект №3274-1 "Про внесення змін до деяких законів про відповідальність за порушення законодавства про ціноутворення під час дії правового режиму воєнного чи надзвичайного стану або режиму надзвичайної ситуації державного рівня". Про це інформує Інтерфакс-Україна.

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Згідно з законопроєктом, під час воєнного стану, надзвичайного стану або надзвичайної ситуації в країні перепродаж засобів захисту за ціною, удвічі більшою за державну регульовану, каратиметься штрафом або ув'язненням.

Тим, хто вирішив нажитись на пандемії, це може коштувати від 17 до 51 тисячі гривень. Більш строге покарання – обмеження волі терміном до 3 років або позбавлення волі терміном до 3 років з конфіскацією майна.

Якщо дії вчинені повторно, або за попередньою змовою осіб, або службовою особою з використанням службового становища, або в особливо великих розмірах – то це каратиметься позбавленням волі від 3 до 7 років з конфіскацією майна з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на термін до двох років або без такого.

Засоби цивільного захисту:

вироби медичного призначення;

лікарські засоби;

засоби колективного та індивідуального захисту;

протипожежна техніка;

аварійно-рятувальна та інша спецтехніка.

Зверніть увагу! Київське обласне територіальне відділення АМКУ розглядає справу проти 18 найбільших столичних мереж аптек за підвищення цін на маски. Також перевіряють 6 постачальників та виробників засобів захисту.



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