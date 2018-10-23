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      "Украинский народ является братским": у Путина сделали заявление о санкциях против Украины

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      У Путина сделали возмутительное заявление относительно санкций против Украины и "братский народ"
      У Путина сделали возмутительное заявление относительно санкций против Украины и "братский народ" / Фото из открытых источников

      Указ президента России Владимира Путина относительно санкций против Украины не коснется украинцев, находящихся на территории России. Характер санкций в Кремле тем, что "украинский народ является братским, за исключением неудачных представителей".

      Об этом заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, сообщает "Интерфакс".

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      Песков отметил, что санкции Москвы, введенные в ответ на действия Украины, не ограничатся одной сферой.

      Украина принимает меры и в отношении экономики, и в отношении юридических лиц, и в отношении физических лиц. Поэтому ни одного, ни другого, ни третьего исключать нельзя,
      – сказал Песков.

      Он также пояснил, коснутся ли санкции граждан Украины, находящихся на территории России. Песков считает, что украинский народ является "братским", но "за исключением неудачных представителей этого народа, погрязших в националистических и ультранационалистических настроениях".

      "Президент Путин неоднократно говорил о том, что граждане Украины страдают от той политики, которую проводит руководство, за те авантюрные действия, в которые граждане Украины были втянуты на юго-востоке страны", – добавил он.

      Напомним, президент России Владимир Путин подписал указ, который предусматривает введение "специальных экономических мер" в отношении Украины. Москва вводит санкции якобы в ответ на недружественные действия Киева. Документ предусматривает создание перечня физических и юридических лиц, в отношении которых в Кремле обещают принять меры – их еще предстоит разработать российскому правительству.

      Теги: Новости Украины Новости России Новости политики Владимир Путин Санкции
      Источник: 24 Канал
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