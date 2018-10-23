"Украинский народ является братским": у Путина сделали заявление о санкциях против Украины

Указ президента России Владимира Путина относительно санкций против Украины не коснется украинцев, находящихся на территории России. Характер санкций в Кремле тем, что "украинский народ является братским, за исключением неудачных представителей".

Об этом заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, сообщает "Интерфакс".

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Песков отметил, что санкции Москвы, введенные в ответ на действия Украины, не ограничатся одной сферой.

Украина принимает меры и в отношении экономики, и в отношении юридических лиц, и в отношении физических лиц. Поэтому ни одного, ни другого, ни третьего исключать нельзя,

– сказал Песков.

Он также пояснил, коснутся ли санкции граждан Украины, находящихся на территории России. Песков считает, что украинский народ является "братским", но "за исключением неудачных представителей этого народа, погрязших в националистических и ультранационалистических настроениях".

"Президент Путин неоднократно говорил о том, что граждане Украины страдают от той политики, которую проводит руководство, за те авантюрные действия, в которые граждане Украины были втянуты на юго-востоке страны", – добавил он.

Напомним, президент России Владимир Путин подписал указ, который предусматривает введение "специальных экономических мер" в отношении Украины. Москва вводит санкции якобы в ответ на недружественные действия Киева. Документ предусматривает создание перечня физических и юридических лиц, в отношении которых в Кремле обещают принять меры – их еще предстоит разработать российскому правительству.