"Український народ є братнім": у Путіна зробили обурливу заяву щодо санкцій проти України

Указ президента Росії Володимира Путіна щодо санкцій проти України не торкнеться українців, які перебувають на території Росії. Характер санкцій у Кремлі тим, що "український народ є братнім, за винятком невдалих представників".

Про це заявив прес-секретар російського президента Дмитро Пєсков, повідомляє "Інтерфакс".

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Пєсков зазначив, що санкції Москви, запроваджені "у відповідь" на дії України, не обмежаться однією сферою.

Україна вживає заходів і щодо економіки, і щодо юридичних осіб, і щодо фізичних осіб. Тому ні одного, ні іншого, ні третього виключати не можна,

– сказав Пєсков.

Він також пояснив, чи торкнуться санкції громадян України, які перебувають на території Росії. Пєсков вважає, о український народ є "братнім", але "за винятком невдалих представників цього народу, які загрузли в націоналістичних та ультранаціоналістичних настроях".

"Президент Путін неодноразово говорив про те, що громадяни України потерпають від тієї політики, яку проводить керівництво, через ті авантюрні дії, в які громадяни України були втягнуті на південно-сході країни", – додав він.

Нагадаємо, президент Росії Володимир Путін підписав указ, який передбачає введення "спеціальних економічних заходів" щодо України. Москва запроваджує санкції нібито у відповідь на недружні дії Києва. Документ передбачає створення переліку фізичних і юридичних осіб, щодо яких у Кремлі обіцяють вжити заходів – їх ще має розробити російський уряд.