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      За месяц население Украины сократилось на 30,5 тысяч человек, – Госстат

      29 Читати новину українською
      Украинцев становится все меньше
      Украинцев становится все меньше / 24 канал

      За январь 2019 года украинцев стало меньше на 30 500 человек. Это существенно превышает сокращение численности украинских граждан по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

      Так, по состоянию на 1 февраля численность населения в Украине составляет 42 миллиона 122 тысячи 657 человек. Об этом сообщает Госстат.

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      Кроме того, в Украине остается существенным превышение числа умерших над числом новорождённых: на 100 умерших приходится 45 новорожденных.

      Данные Госкомстата

      В Госстате уточнили, что данные приведены без учета временно оккупированной территории Крыма и г.. Севастополя и части временно оккупированных территорий в Донецкой и Луганской областях.

      Добавим, что по состоянию на 1 декабря 2018 года, общая численность населения Украины составляла 42 миллионы 177 тысяч 579 человек. Этот показатель на 208 тысяч был ниже аналогичного периода в 2017 году. Кроме того, в Госстате отметили, что в стране сохраняются проблемы с естественным приростом населения.

      Также известно, что в течение 2018 года России предоставила гражданство 83 тысячам 81 украинцу. Вид на жительство здесь получили 64 тысячи 861 украинец и еще 77 тысячам 75 украинцам предоставили разрешения на временное проживание. Страна-агрессор еще насчитала 524,7 тысячи граждан Украины, которые в течение 2018 года посещали РФ с частными визитами.

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      Теги: Новости Украины Новости политики Статистика
      Источник: 24 Канал
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