За місяць населення України скоротилося на 30,5 тисяч осіб, – Держстат

За січень 2019 року українців стало менше на 30,5 тисяч осіб. Це суттєво перебільшує скорочення чисельності українських громадян у порівнянні із аналогічним періодом торік.

Так, станом на 1 лютого чисельність наявного населення в Україні становить 42 мільйони 122 тисячі 657 осіб. Про це інформує Держстат.

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Окрім того, в Україні залишається суттєвим перевищення кількості померлих над кількістю живонароджених: на 100 померлих припадає 45 живонароджених.



Дані Держстату

У Держстаті уточнили, що дані наведено без урахування тимчасово окупованої території Криму і м. Севастополя та частини тимчасово окупованих територій у Донецькій та Луганській областях.

Додамо, що станом на 1 грудня 2018 року, загальна кількість населення України становила 42 мільйони 177 тисяч 579 осіб. Цей показник на 208 тисяч був нижчим за аналогічний період у 2017 році. Крім того, у Держстаті наголосили, що в країні зберігаються проблеми з природним приростом населення.

Також відомо, що упродовж 2018 року Росія надала громадянство 83 тисячам 81 українцеві. Посвідку на проживання тут отримали 64 тисячі 861 українець та ще 77 тисячам 75 українцям надали дозволи на тимчасове проживання. Країна-агресор ще нарахувала 524,7 тисячі громадян України, які протягом 2018 року відвідували РФ з приватними візитами.