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      За счет чего могут вырасти зарплаты в Украине: Милованов назвал два сценария

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      "Есть два сценария": Милованов рассказал, как могут вырасти зарплаты украинцев в ближайшие годы
      "Есть два сценария": Милованов рассказал, как могут вырасти зарплаты украинцев в ближайшие годы / Фото из открытых источников

      Сегодня существует несколько вариантов роста зарплат в Украине, которые разработало Министерство развития экономики, торговли и сельского хозяйства. Но прежде всего говорится о базовом и оптимистичном сценариях.

      Как отметил министр экономики Тимофей Милованов в комментарии ресурсу "Обозреватель", в базовом прогнозе на 2022 год заложена средняя зарплата в размере 16 047 гривен , а в оптимистическом может быть от 16 до 18 тысяч гривен.

      Обратите внимание! Средняя зарплата в Украине будет расти: прогноз до 2022 года

      Но важно, что в оптимистичном сценарии курс гривны будет значительно выше. Если в базовом сценарии на следующий год мы ставим 27 гривен за доллар, то в оптимистическом можем ставить 24 25 гривен за доллар. То есть люди на эти 16 или 12 тысяч гривен (12 497 – средняя зарплата, заложенная на 2020 год – 24 канал) смогут покупать гораздо больше,
      – подчеркнул чиновник.

      Милованов добавляет, что разница в прогнозах зависит от количества инвестиций, которые удастся привлечь в Украину.

      "В оптимистичном сценарии мы прогнозируем больше поступлений инвестиций. Когда заходят инвестиции в Украину, курс доллара падает, а гривна становится более ценной. Так, украинцы могут за ту же зарплату покупать больше товаров", – отмечает министр.

      По его словам, расчеты Минэкономики базируются на макроэкономических моделях: учитывается рост производительности труда, инвестиций, накопления капитала, развитие инфраструктуры и тому подобное.

      "Нужно и медианную зарплату смотреть, и минимальную, и распределение, и коэффициент бедности – так называемый коэффициент Джини. Ведь может быть у всех зарплата по 15 тысяч гривен, а может быть у одного ноль, а у другого – 30 тысяч, и тогда средняя также составит 15 тысяч", – констатировал он.

      Интересно! Как будет расти украинская экономика в 2020 году: прогноз от Милованова

      Также Милованов пообещал в будущем показывать коэффициенты – что Минэкономики прогнозирует и что будет делать, чтобы уменьшать неравенство среди населения (у 10% населения есть все, а у других ничего нет).

      Что известно о нынешнем уровне зарплат в Украине

      Сегодня размер минимальной зарплаты составляет 4173 гривны. С 1 января 2020 минимальная зарплата должна достичь отметки в 4723 гривны в месяц или 28,31 гривны в час.

      По Украине же люди в среднем зарабатывают 10 687 гривен. Самые высокие средние зарплаты получают в Мариуполе, Киеве, Днепре, Одессе и Харькове.

      средняя зарплата Украинские за последние 6 лет
      Сколько в среднем зарабатывали украинцы на протяжении последних 6 лет / Инфографика 24 канала

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      6 ноября
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      Автор: Андрей Шляхтин
      Теги: Деньги Министерство экономического развития и торговли Тимофей Милованов Минимальная зарплата Зарплата Новости Украины
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