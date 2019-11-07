За счет чего могут вырасти зарплаты в Украине: Милованов назвал два сценария

Сегодня существует несколько вариантов роста зарплат в Украине, которые разработало Министерство развития экономики, торговли и сельского хозяйства. Но прежде всего говорится о базовом и оптимистичном сценариях.

Как отметил министр экономики Тимофей Милованов в комментарии ресурсу "Обозреватель" , в базовом прогнозе на 2022 год заложена средняя зарплата в размере 16 047 гривен , а в оптимистическом может быть от 16 до 18 тысяч гривен.

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Но важно, что в оптимистичном сценарии курс гривны будет значительно выше. Если в базовом сценарии на следующий год мы ставим 27 гривен за доллар, то в оптимистическом можем ставить 24 – 25 гривен за доллар. То есть люди на эти 16 или 12 тысяч гривен (12 497 – средняя зарплата, заложенная на 2020 год – 24 канал) смогут покупать гораздо больше,

– подчеркнул чиновник.

Милованов добавляет, что разница в прогнозах зависит от количества инвестиций, которые удастся привлечь в Украину.

"В оптимистичном сценарии мы прогнозируем больше поступлений инвестиций. Когда заходят инвестиции в Украину, курс доллара падает, а гривна становится более ценной. Так, украинцы могут за ту же зарплату покупать больше товаров", – отмечает министр.

По его словам, расчеты Минэкономики базируются на макроэкономических моделях: учитывается рост производительности труда, инвестиций, накопления капитала, развитие инфраструктуры и тому подобное.

" Нужно и медианную зарплату смотреть, и минимальную, и распределение, и коэффициент бедности – так называемый коэффициент Джини. Ведь может быть у всех зарплата по 15 тысяч гривен, а может быть у одного ноль, а у другого – 30 тысяч, и тогда средняя также составит 15 тысяч", – констатировал он.

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Также Милованов пообещал в будущем показывать коэффициенты – что Минэкономики прогнозирует и что будет делать, чтобы уменьшать неравенство среди населения (у 10% населения есть все, а у других ничего нет).

Что известно о нынешнем уровне зарплат в Украине

Сегодня размер минимальной зарплаты составляет 4173 гривны. С 1 января 2020 минимальная зарплата должна достичь отметки в 4723 гривны в месяц или 28,31 гривны в час.



По Украине же люди в среднем зарабатывают 10 687 гривен. Самые высокие средние зарплаты получают в Мариуполе, Киеве, Днепре, Одессе и Харькове.



Сколько в среднем зарабатывали украинцы на протяжении последних 6 лет / Инфографика 24 канала