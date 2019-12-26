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      За сколько времени Россия может вывести войска из Донбасса: заявление дипломата США

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      Россия может вывести войска из Донбасса за 1-2 года / Иллюстративное фото

      Украина может договориться с Россией о выводе ее войск из оккупированного Донбасса и передаче общей границы под контроль международных сил в течение 1-2 лет. Однако при каких условиях Кремль на это согласится – неизвестно.

      Временный поверенный в делах США в Украине Уильям Тейлор отметил, что вопрос границы пока остается главным для Украины и России, передает "РБК-Украина".

      Интересно: В Кремле заговорили об урегулировании ситуации на Донбассе при Зеленском, но есть условие

      "Возможен некий компромиссный вариант. Россия может передать границу не украинскому правительству, а каким-то международным силам. Это могла бы быть расширенная миссия ОБСЕ, или силы ООН, которые взяли бы контроль над границей и обеспечили безопасность (на территории ОРДЛО – 24 канал), чтобы прошли выборы. Выборы не могут пройти, пока россияне находятся там, и пока граница находится под контролем россиян", – подчеркнул Тейлор.

      По его словам, президент Владимир Зеленский понимает все риски, связанные с процессом мирного урегулирования конфликта и готов на них идти, чтобы добиться прекращения войны. В этом контексте дипломат отметил разведения войск на трех участках на линии соприкосновения, которое, по его мнению, в значительной степени было односторонним.

      Зеленский понимает, что ему нужно, чтобы русские ушли из Донбасса, а в конечном счете и из Крыма. Украинский президент понимает, что есть красные линии, которые нельзя переходить... Думаю, и Путин хотел бы избавиться от болезненных санкций, а это можно сделать, если найти какой-то вариант для него, чтобы уйти из Донбасса, сохранив лицо,
      – сказал Тейлор.

      Американский дипломат также отметил, что большинство жителей неподконтрольных территорий Донбасса хотели бы вернуться в Украину и вернуться к "нормальной жизни".

      Какие силы держит Россия на границе с Украиной?Россия удерживает более 82 тысяч военных вдоль границы с Украиной, в аннексированном Крыму и на оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей. Все это время, в Кремле цинично отмечают, что не имеют никакого отношения к войне на Донбассе и их солдат якобы там нет.

      В общем вдоль государственной границы Украины в Ростовской области РФ размещено более 25 батальонных тактических групп и активно формируется 150-я мотострелковая дивизия.

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      Автор: Лия Бонавская
      Теги: Новости Украины Война на Донбассе Новости США Новости России Украина – Россия Новости политики Владимир Зеленский Разведение войск
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