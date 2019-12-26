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      За скільки часу Росія може вивести війська з Донбасу: заява дипломата США

      1914 Читать новость на русском
      Росія може вивести війська з Донбасу за 1-2 роки / Ілюстративне фото

      Україна може домовитися з Росією про виведення її військ з окупованого Донбасу і передачі спільного кордону під контроль міжнародних сил протягом 1-2 років. Проте за яких умов Кремль на це погодиться – невідомо.

      Тимчасовий повірений у справах США в Україні Вільям Тейлор відзначив, що питання кордону наразі залишається головним для України і Росії, передає "РБК-Україна". 

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      "Можливий якийсь компромісний варіант. Росія може передати кордон не українському уряду, а якимсь міжнародним силам. Це могла б бути розширена місія ОБСЄ, або сили ООН, які б взяли контроль над кордоном і забезпечили безпеку (на території ОРДЛО, – 24 канал), щоб пройшли вибори. Вибори не можуть пройти, поки росіяни перебувають там, і поки межа є під контролем росіян", – наголосив Тейлор.

      За його словами, президент Володимир Зеленський розуміє всі ризики, пов'язані з процесом мирного врегулювання конфлікту і готовий на них йти, щоб домогтися припинення війни. У цьому контексті дипломат відзначив розведення військ на трьох ділянках на лінії зіткнення, яке, на його думку, значною мірою було одностороннім.

      Зеленський розуміє, що йому потрібно, аби росіяни пішли з Донбасу, а в кінцевому рахунку і з Криму. Український президент розуміє, що є червоні лінії, які не можна переходити... Думаю, і Путін хотів би позбутися від хворобливих санкцій, а це можна зробити, якщо знайти якийсь варіант для нього, щоб піти з Донбасу, зберігши обличчя,
      – сказав Тейлор.

      Американський дипломат також зауважив, що більшість жителів непідконтрольних територій Донбасу хотіли б повернутися в Україну і повернутися до "нормального життя".

      Які сили тримає Росія на кордоні з Україною?Росія утримує понад 82 тисячі військових вздовж кордону з Україною, в анексованому Криму та на окупованих територіях Донецької і Луганської областей. Весь цей час, в Кремлі цинічно наголошують, що не мають жодного стосунку до війни на Донбасі і їхніх солдатів нібито там немає.

      Загалом вздовж державного кордону України у Ростовській області РФ розміщено понад 25 батальйонних тактичних груп і активно формується 150-та мотострілецька дивізія.

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      Автор: Лія Бонавська
      Теги: Новини України Новини політики Україна – Росія Новини Росії Новини США Війна на Донбасі Розведення військ Володимир Зеленський
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