За скільки часу Росія може вивести війська з Донбасу: заява дипломата США

Україна може домовитися з Росією про виведення її військ з окупованого Донбасу і передачі спільного кордону під контроль міжнародних сил протягом 1-2 років. Проте за яких умов Кремль на це погодиться – невідомо.

Тимчасовий повірений у справах США в Україні Вільям Тейлор відзначив, що питання кордону наразі залишається головним для України і Росії, передає "РБК-Україна".

Цікаво: У Кремлі заговорили про врегулювання ситуації на Донбасі при Зеленському, але є умова

"Можливий якийсь компромісний варіант. Росія може передати кордон не українському уряду, а якимсь міжнародним силам. Це могла б бути розширена місія ОБСЄ, або сили ООН, які б взяли контроль над кордоном і забезпечили безпеку (на території ОРДЛО, – 24 канал), щоб пройшли вибори. Вибори не можуть пройти, поки росіяни перебувають там, і поки межа є під контролем росіян", – наголосив Тейлор.

За його словами, президент Володимир Зеленський розуміє всі ризики, пов'язані з процесом мирного врегулювання конфлікту і готовий на них йти, щоб домогтися припинення війни. У цьому контексті дипломат відзначив розведення військ на трьох ділянках на лінії зіткнення, яке, на його думку, значною мірою було одностороннім.

Зеленський розуміє, що йому потрібно, аби росіяни пішли з Донбасу, а в кінцевому рахунку і з Криму. Український президент розуміє, що є червоні лінії, які не можна переходити... Думаю, і Путін хотів би позбутися від хворобливих санкцій, а це можна зробити, якщо знайти якийсь варіант для нього, щоб піти з Донбасу, зберігши обличчя,

– сказав Тейлор.

Американський дипломат також зауважив, що більшість жителів непідконтрольних територій Донбасу хотіли б повернутися в Україну і повернутися до "нормального життя".

Які сили тримає Росія на кордоні з Україною?Росія утримує понад 82 тисячі військових вздовж кордону з Україною, в анексованому Криму та на окупованих територіях Донецької і Луганської областей. Весь цей час, в Кремлі цинічно наголошують, що не мають жодного стосунку до війни на Донбасі і їхніх солдатів нібито там немає.



Загалом вздовж державного кордону України у Ростовській області РФ розміщено понад 25 батальйонних тактичних груп і активно формується 150-та мотострілецька дивізія.