За три года на Донбассе было почти 850 тысяч нарушений тишины, – ОБСЕ
В период с 2015 года было выпущено 846 тысяч пуль, минометных мин и артиллерийских снарядов.
Об этом говорится в брифинге "Оперативная информация по безопасности в Украине и деятельности СММ ОБСЕ".
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Заместитель председателя Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине Александер Хуг отметил, что на Донбассе с сентября 2015 года наблюдатели СММ ОБСЕ в Украине зафиксировали 846 тысяч 649 случаев нарушения режима прекращения огня.
Всего с начала нашего мониторинга, с сентября 2015 года мы зафиксировали 846 тысяч 649 случаев. Во многих случаях они были выпущены из вооружения, которое согласно Минским договоренностям должно было быть отведено,
– отметил он.
Отмечается, что стороны не выполняют договоренности о средствах по разминированию территорий и разведению сил.
"На прошлой неделе ранения получили еще 9 гражданских лиц, таким образом, общее количество раненых за этот год составляет 109 человек и 29 погибших", – добавил Хуг.