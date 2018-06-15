За три года на Донбассе было почти 850 тысяч нарушений тишины, – ОБСЕ

Об этом говорится в брифинге "Оперативная информация по безопасности в Украине и деятельности СММ ОБСЕ".

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Заместитель председателя Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине Александер Хуг отметил, что на Донбассе с сентября 2015 года наблюдатели СММ ОБСЕ в Украине зафиксировали 846 тысяч 649 случаев нарушения режима прекращения огня.

Всего с начала нашего мониторинга, с сентября 2015 года мы зафиксировали 846 тысяч 649 случаев. Во многих случаях они были выпущены из вооружения, которое согласно Минским договоренностям должно было быть отведено,

– отметил он.

Отмечается, что стороны не выполняют договоренности о средствах по разминированию территорий и разведению сил.

"На прошлой неделе ранения получили еще 9 гражданских лиц, таким образом, общее количество раненых за этот год составляет 109 человек и 29 погибших", – добавил Хуг.