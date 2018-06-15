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За три роки на Донбасі було майже 850 тисяч порушень тиші, – ОБСЄ

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Брифінг ОБСЄ
Брифінг ОБСЄ / uacrisis.org

В період з 2015 року було випущено 846 тисяч куль, мінометних мін та артилерійських снарядів.

Про це йдеться у брифінгу "Оперативна інформація щодо безпеки в Україні та діяльності СММ ОБСЄ".

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Заступник голови Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ в Україні Александер Хуг зазначив, що на Донбасі з вересня 2015 року спостерігачі СММ ОБСЄ в Україні зафіксували 846 тисяч 649 випадків порушення режиму припинення вогню. 

Всього з початку нашого моніторингу, з вересня 2015 року ми зафіксували 846 тисяч 649 випадків. У багатьох випадках вони були випущені з озброєння, яке згідно Мінським домовленостями повинно було бути відведено,
– зауважив він.

Наголошується, що сторони не виконують домовленості про засоби з розмінування територій та розведення сил.

"Минулого тижня поранення отримали ще 9 цивільних осіб, таким чином, загальна кількість поранених за цей рік становить 109 осіб і 29 загиблих", – додав Хуг.

Теги: Новини України Війна на Донбасі Жертви ОБСЄ
Джерело: 24 Канал
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