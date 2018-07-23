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За украинскими туристами, которые застряли в Барселоне, уже вылетел самолет

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За украинскими туристами, которые застряли в Барселоне, уже вылетел самолет
За украинскими туристами, которые застряли в Барселоне, уже вылетел самолет / Иллюстративное фото

В понедельник, 23 июля, из аэропорта "Борисполь" вылетел самолет в Барселону (Испания), на котором в Киев вернутся украинские туристы, застрявшие в аэропорту испанского города.

Об этом сообщил туроператор Join UP!

24 канал сообщал, что украинские туристы застряли в Барселоне. По расписанию, самолет из аэропорта "Борисполь" должен был вылететь в Барселону в 3:10, однако вылет откладывали на 12:25.

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Сейчас же в Join UP! сообщили, что рейс YE5301 Киев – Барселона вылетел в 13:20 из аэропорта "Борисполь". В авиакомпании YanAir отметили, что задержка рейса произошла по техническим причинам.

В результате задержки рейса из Киева связанный с ним перелет из Барселоны в Киев (YE5302) ожидается в 17:20. Туристы прибыли в аэропорт, но не проходили паспортный и таможенный контроль.

Отмечается, что в связи с задержкой украинцы могут претендовать на компенсацию.

 

Теги: Новости Украины отдых авиация Новости Борисполя Украинские туристы застряли за рубежом
Источник: 24 канал
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