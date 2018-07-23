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За українськими туристами, що застрягли в Барселоні, вже вилетів літак

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За українськими туристами, що застрягли в Барселоні, вже вилетів літак
За українськими туристами, що застрягли в Барселоні, вже вилетів літак / Ілюстративне фото

У понеділок, 23 липня, з аеропорту "Бориспіль" вилетів літак до Барселони (Іспанія), на якому до Києва повернуться українські туристи, що застрягли в аеропорту іспанського міста.

Про це повідомив туроператор Join UP!

24 канал повідомляв, що українські туристи застрягли в Барселоні. За розкладом, літак з аеропорту "Бориспіль" мав вилетіти до Барселони о 3:10, проте виліт відкладали на 12:25.

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Зараз же у Join UP! сповістили, що рейс YE5301 Київ – Барселона вилетів о 13:20 з аеропорту "Бориспіль". В авіакомпанії YanAir відзначили, що затримка рейсу трапилася з технічних причин.

В результаті затримки рейсу з Києва пов'язаний з ним переліт з Барселони до Києва (YE5302) очікується о 17:20. Туристи прибули в аеропорт, але не проходили паспортний і митний контролі.

Зазначається, що у зв'язку з затримкою українці можуть претендувати на компенсацію.

 

Теги: Новини України Українські туристи застрягли за кордоном авіація відпочинок Новини Борисполя
Джерело: 24 канал
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