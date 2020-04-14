За выгул черепахи во время карантина итальянцы "впаяли" штраф : фото

В Риме правоохранители оштрафовали местную жительницу, которая на карантине решила насладиться солнечной погодой и вывела "выгулять" свою черепаху.

Патруль карабинеров заметил 50-летнюю женщину 13 апреля в восточной части Рима. Она пояснила правоохранителям, что вывела погулять своего домашнего любимца – черепаху, сообщает Corriere della Sera.

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При этом женщина решила не использовать поводок, а просто поставила черепаху на землю и медленно шла рядом с ней.

Карабинеры не считали объяснения женщины оправданной причиной выйти из дома во время карантина, отметив, что черепаха – это не собака.

Поэтому женщине выписали штраф на 206 евро. После этого итальянцы рекомендовали вернуться домой. Женщина взяла черепаху на руки и ушла с места происшествия.



Черепаха на выгуле / Фото romatoday.it/cronaca



Владелица черепахи выгуливает своего любимца / Фото corriere.it