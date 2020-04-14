За вигул черепахи під час карантину італійці "впаяли" штраф: фото
У Римі правоохоронці оштрафували місцеву жительку, яка на карантині вирішила насолодитися сонячною погодою і вивела "вигуляти" свою черепаху.
Патруль карабінерів помітив 50-річну жінку 13 квітня у східній частині Риму. Вона пояснила правоохоронцям, що вивела погуляти свого домашнього улюбленця – черепаху, повідомляє Corriere della Sera.
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При цьому жінка вирішила не використовувати повідок, а просто поставила черепаху на землю і повільно йшла поряд з нею.
Карабінери не вважали пояснення жінки виправданою причиною вийти з дому під час карантину, наголосивши, що черепаха – це не собака.
Тож жінці виписали штраф на 206 євро. Після цього італійці рекомендували повернутися додому. Жінка взяла черепаху на руки і пішла з місця події.
Черепаха на вигулі / Фото romatoday.it/cronaca
Власниця черепахи вигулює свого улюбленця / Фото corriere.it
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