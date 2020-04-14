18:23
14 квіт 2020
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      Техно Lifestyle Здоров'я Спорт Смачно Дім Сім'я Auto Інвестиції Освіта Likar Покер Дизайн Афіша
      more
      КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 КОРОНАВІРУС COVID-19 ВЕЛИКДЕНЬ ПОЖЕЖА В ЧОРНОБИЛЬСЬКІЙ ЗОНІ
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 КОРОНАВІРУС COVID-19 ВЕЛИКДЕНЬ ПОЖЕЖА В ЧОРНОБИЛЬСЬКІЙ ЗОНІ

      За вигул черепахи під час карантину італійці "впаяли" штраф: фото

      - Читать новость на русском
      В Італії оштрафували жінку за вигул черепахи під час карантину / Кадр з відео (ілюстративне фото)

      У Римі правоохоронці оштрафували місцеву жительку, яка на карантині вирішила насолодитися сонячною погодою і вивела "вигуляти" свою черепаху.

      Патруль карабінерів помітив 50-річну жінку 13 квітня у східній частині Риму. Вона пояснила правоохоронцям, що вивела погуляти свого домашнього улюбленця – черепаху, повідомляє Corriere della Sera.

      Ще одна історія В Італії пенсіонерка 11 разів на день виходила в магазин: її оштрафували

      При цьому жінка вирішила не використовувати повідок, а просто поставила черепаху на землю і повільно йшла поряд з нею.

      Карабінери не вважали пояснення жінки виправданою причиною вийти з дому під час карантину, наголосивши, що черепаха – це не собака.

      Тож жінці виписали штраф на 206 євро. Після цього італійці рекомендували повернутися додому. Жінка взяла черепаху на руки і пішла з місця події.


      Черепаха на вигулі / Фото romatoday.it/cronaca


      Власниця черепахи вигулює свого улюбленця / Фото corriere.it

      Автор: Ірина Кошанська
      Теги: Коронавірус COVID-19 Курйозні новини Світ тварин
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Пропозиції партнерів
      Коментарі
      Головні новини
      Останні Новини
      Більше новин
      Публікації
      сьогодні , 17:52 Як вийти з Великого посту без шкоди для здоров’я: дієві секрети від експертів
      Настя Сукач
      сьогодні , 17:36 Хто і навіщо підпалив Чорнобильську зону?
      Ілля Кротенко