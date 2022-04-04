В заблокированном Мариуполе до сих пор находятся 130 тысяч человек, – мэр города Бойченко
Источник:Ukraine Media Centre Kyiv
Российские оккупанты не пускают эвакуационные автобусы в Мариуполь. Десятки тысяч людей продолжают находиться в опасности.
Российские оккупанты всячески блокируют массовую эвакуацию людей из Мариуполя. В Запорожье гражданские могут попасть только на собственном транспорте или вынуждены идти пешком в ближайшие населенные пункты.
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Заблокированные в Мариуполе
Как сообщил мэр Мариуполя Вадим Бойченко, в Мариуполе остаются около 130 тысяч человек. Они не могут выехать из города из-за оккупантов.
30 тысяч гражданского населения находятся в Мариуполе. Враг уничтожил все наши коммунальные автобусы. Их сначала было 150, потом 100, потом 50, теперь ноль. Все уничтожено,
– сообщил Бойченко.
Также он добавил, что вражеские солдаты блокируют все попытки Украины доставить гуманитарные грузы в город. Они забирают продукцию, а затем выдают ее за свою помощь.
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