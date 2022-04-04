Російські окупанти усіляко блокують масову евакуацію людей з Маріуполя. У Запоріжжя цивільні можуть потрапити лише на власному транспорті, або змушені йти пішки до найближчих населених пунктів.

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Заблоковані в Маріуполі

Як повідомив мер Маріуполя Вадим Бойченко, у Маріуполі залишаються близько 130 тисяч людей. Вони не можуть виїхати з міста через окупантів.

30 тисяч цивільного населення перебуває в Маріуполі. Ворог знищив всі наші комунальні автобуси. Їх спочатку було 150, потім 100, потім 50, тепер нуль. Все знищено,

– повідомив Бойченко.

Також він додав, що ворожі солдати блокують усі спроби України доставити у місто гуманітарні вантажі. Вони забирають продукцію, а потім видають її за власну допомогу.

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