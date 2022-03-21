Заблудился на учениях, но уже "вернулся домой": военные уничтожили российского командира

Украинские военные уничтожили командира мотострелкового батальона из Рязани. Теперь Дмитрий Топтун возвращается домой.

Россия и дальше несет потери в войне с Украиной. Список уничтоженных пополнил майор Дмитрий Топтун.

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Топтун командовал мотострелковым батальоном с начала российского вторжения в Украину. Однако под Изюмом украинские военные уничтожили его выстрелом противотанковой ракеты.

Дмитрий Топтун был ликвидирован еще 14 марта, однако в российских СМИ о его смерти сообщили только сегодня.

Напомним, что в войне против Украины рашисты потеряли уже больше 15 тысяч личного состава. В кремле все же частично признали свои потери. Несмотря на то, что данные Генштаба ВСУ отвергают и называют эти цифры масштабными, Россия признала, что в войне погибли около 10 тысяч солдат, а еще 16 тысяч ранены.

До этого Россия убеждала, что ее потери составляют 498 человек.

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