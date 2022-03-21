Росія і далі зазнає втрат у війні з Україною. Список знищених поповнив майор Дмитро Топтун.

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Топтун командував мотострілковим батальйоном від початку російського вторгнення до України. Однак під Ізюмом українські військові знищили його вистрілом протитанкової ракети.

Дмитра Топтуна ліквідували ще 14 березня, однак у російських ЗМІ про його смерть повідомили лише сьогодні.

Нагадаємо, що у війні проти України рашисти втратили уже понад 15 тисяч особового складу. У кремлі таки спромоглися частково визнати свої втрати. Попри те, що дані Генштабу ЗСУ вони відкидають та називають ці цифри масштабними, Росія визнала, що у війні загинули близько 10 тисяч солдатів, а ще 16 тисяч поранені.

До того Росія переконувала, що її втрати становлять 498 осіб.

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