"Заблудился, но уже вернулся": ВСУ сообщили об уничтожении российского комбата Панова

Российских захватчиков на украинской земле становится меньше. Воины Вооруженных Сил ликвидировали российскjuj комбатf Сергея Панова.

Управление стратегических коммуникаций ВСУ сообщило в сети о результатах еще одного удачного "украинского сафари 2.0".

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ВСУ обезвредили российского комбата Панова

Украинские защитники ликвидировали командира мотострелкового батальона 21-й отдельной мотострелковой бригады Сергея Панова. Захватчику было 32 года. Он был родом из Оренбуржья.

Заблудился на "учениях", но уже вернулся домой,

– подчеркнули военные.

Напомним, военные ВСУ также обезвредили под Харьковом командира 200-й отдельной мотострелковой бригады полковника Дениса Курило. В целом за время полномасштабной войны эта бригада потеряла более 1 500 своих бойцов.

В Генштабе ВСУ сообщили, что по состоянию на утро 29 марта украинские воины уже ликвидировали около 17 200 оккупантов.



Еще одного россиянина, приехавшего убивать украинцев, уже нет/ Фейсбук СтратКому ВСУ

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