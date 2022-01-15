Заболеваемость не снижается: в Украине снова выявили более 10 тысяч COVID-больных

За минувшие сутки, 14 января, в Украине зарегистрировали 10 569 новых больных COVID-19. Известно, что среди выявленных случаев – 727 детей и 229 медицинских работников.

В больницы госпитализировали 1 682 человека. К сожалению, болезнь унесла жизни еще 127 пациентов. В то же время выздоровели 6 172 человека инфицированных.

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Больше всего новых случаев заражения коронавирусом зафиксировали в Киеве, а также в Ивано-Франковской и Львовской областях.

Суточный прирост случаев инфицирования в регионах:

город Киев – 1 178;

Винницкая область – 414;

Волынская область – 126;

Днепропетровская область – 338;

Донецкая область – 288;

Житомирская область – 324;

Закарпатская область – 215;

Запорожская область – 173;

Ивано-Франковская область – 1 167;

Киевская область – 431;

Кировоградская область – 80;

Луганская область – 89;

Львовская область – 1 178;

Николаевская область – 173;

Одесская область – 471;

Полтавская область – 343;

Ровненская область – 347;

Сумская область – 562;

Тернопольская область – 453;

Харьковская область – 761;

Херсонская область – 143;

Хмельницкая область – 402;

Черкасская область – 218;

Черновицкая область – 446;

Черниговская область – 249.

*Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

Охват тестирования населения

Вчера в Украине провели 76 948 тестов на коронавирус, в частности: методом ПЦР – 39 207, методом ИФА – 6 332, исследований экспресс-тестами на антиген к SARS-CoV-2 – 31 409.

Общая картина заболеваемости в стране

За все время пандемии в Украине зарегистрировали 3 748 079 больных коронавирусом. По состоянию на 15 января 3 551 283 человека поправились. Но, к сожалению, умерли по меньшей мере 98 195 пациентов.

с начала пандемии в Украине провели 17 147 892 ПЦР-тестирования.

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