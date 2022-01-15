Заболеваемость не снижается: в Украине снова выявили более 10 тысяч COVID-больных
Источник:Минздрав
За минувшие сутки, 14 января, в Украине зарегистрировали 10 569 новых больных COVID-19. Известно, что среди выявленных случаев – 727 детей и 229 медицинских работников.
В больницы госпитализировали 1 682 человека. К сожалению, болезнь унесла жизни еще 127 пациентов. В то же время выздоровели 6 172 человека инфицированных.
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Больше всего новых случаев заражения коронавирусом зафиксировали в Киеве, а также в Ивано-Франковской и Львовской областях.
Суточный прирост случаев инфицирования в регионах:
- город Киев – 1 178;
- Винницкая область – 414;
- Волынская область – 126;
- Днепропетровская область – 338;
- Донецкая область – 288;
- Житомирская область – 324;
- Закарпатская область – 215;
- Запорожская область – 173;
- Ивано-Франковская область – 1 167;
- Киевская область – 431;
- Кировоградская область – 80;
- Луганская область – 89;
- Львовская область – 1 178;
- Николаевская область – 173;
- Одесская область – 471;
- Полтавская область – 343;
- Ровненская область – 347;
- Сумская область – 562;
- Тернопольская область – 453;
- Харьковская область – 761;
- Херсонская область – 143;
- Хмельницкая область – 402;
- Черкасская область – 218;
- Черновицкая область – 446;
- Черниговская область – 249.
*Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.
Охват тестирования населения
Вчера в Украине провели 76 948 тестов на коронавирус, в частности: методом ПЦР – 39 207, методом ИФА – 6 332, исследований экспресс-тестами на антиген к SARS-CoV-2 – 31 409.
Общая картина заболеваемости в стране
За все время пандемии в Украине зарегистрировали 3 748 079 больных коронавирусом. По состоянию на 15 января 3 551 283 человека поправились. Но, к сожалению, умерли по меньшей мере 98 195 пациентов.Обратите внимание: с начала пандемии в Украине провели 17 147 892 ПЦР-тестирования.
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