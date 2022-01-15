Заболеваемость не снижается: в Украине снова выявили более 10 тысяч COVID-больных

15 января 2022 , 08:27
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Минздрав

За минувшие сутки, 14 января, в Украине зарегистрировали 10 569 новых больных COVID-19. Известно, что среди выявленных случаев – 727 детей и 229 медицинских работников.

В больницы госпитализировали 1 682 человека. К сожалению, болезнь унесла жизни еще 127 пациентов. В то же время  выздоровели 6 172 человека инфицированных.

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Больше всего новых случаев заражения коронавирусом зафиксировали в Киеве, а также в Ивано-Франковской и Львовской областях.

Суточный прирост случаев инфицирования в регионах:

  • город Киев – 1 178;
  • Винницкая область – 414;
  • Волынская область – 126;
  • Днепропетровская область – 338;
  • Донецкая область – 288;
  • Житомирская область – 324;
  • Закарпатская область – 215;
  • Запорожская область – 173;
  • Ивано-Франковская область – 1 167;
  • Киевская область – 431;
  • Кировоградская область – 80;
  • Луганская область – 89;
  • Львовская область – 1 178;
  • Николаевская область – 173;
  • Одесская область – 471;
  • Полтавская область – 343;
  • Ровненская область – 347;
  • Сумская область – 562;
  • Тернопольская область – 453;
  • Харьковская область – 761;
  • Херсонская область – 143;
  • Хмельницкая область – 402;
  • Черкасская область – 218;
  • Черновицкая область – 446;
  • Черниговская область – 249.

*Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

Охват тестирования населения

Вчера в Украине провели 76 948 тестов на коронавирус, в частности: методом ПЦР – 39 207, методом ИФА – 6 332, исследований экспресс-тестами на антиген к SARS-CoV-2 – 31 409.

Общая картина заболеваемости в стране

За все время пандемии в Украине зарегистрировали 3 748 079 больных коронавирусом. По состоянию на 15 января 3 551 283 человека поправились. Но, к сожалению, умерли по меньшей мере 98 195 пациентов.

Обратите внимание: с начала пандемии в Украине провели 17 147 892 ПЦР-тестирования.

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Автор: Анастасія Кушпіт